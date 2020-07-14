Война является очень некрасивой и страшной и там, где она происходит, – все совсем иначе, убежден украинский писатель Сергей Жадан. По его словам, на Донбассе сейчас застыла линия фронта. Вместе с тем он не видит новых подходов к деоккупации захваченных Россией территорий.

Об этом Сергей Жадан рассказал в интервью "Новому времени". Писатель считает, что война, которая продолжается в Украине, является довольно странной.

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Война у нас очень странная: вроде она есть, а вроде и нет. Жизнь в прифронтовой зоне тоже довольно специфична. Непосредственно на самой линии столкновения – военные. Отъедешь больше в тыл – обычная нормальная жизнь маленьких городков, так же, как где-то на Киевщине или на Львовщине,

– рассказал он.

Что еще Жадан рассказал о войне

По его словам, война ничем не отличается от той, что показывают по телевизору. Впрочем, для того, кто увидит ее собственными глазами, это будет личным опытом.

"Когда вы увидите, скажем, разбомбленные дома или поселок, в котором остались только военные, потому что гражданское население оттуда выехало. Здесь очень важен собственный опыт, твои личные переживания. Бесспорно, это совсем другой уровень восприятия. Я сам с Луганщины, и бесспорно, для меня все эти вещи довольно болезненны", – подчеркнул он.

Жадан добавил, что война на самом деле очень некрасивая, страшная. По его словам, война – это та территория, где фактически нарушены все возможные механизмы человеческой коммуникации и нормального сосуществования.



Это, пожалуй, самое худшее, самое страшное. Там все совсем иначе,

– добавил писатель.

Что Жадан рассказал о молодежи из оккупированного Донбасса

У Сергея Жадана спросили, как он относится к тому, что молодые люди из прифронтовых поселков хотят как можно быстрее закончить школу и рвануть подальше из родного дома.

По мнению писателя, ситуация характеризует не только Восток и не только Донбасс. Он предполагает, что подобные исследования были бы более-менее идентичными для любого региона. По словам Жадана, это – общемировая тенденция, когда люди из маленьких городков едут в большие.

"Думаю, здесь не следует демонизировать именно Донбасс. А то, что отсюда едут, – бесспорно, у человека, находящегося в непосредственной близости к зоне, есть желание-сознательное или подсознательное – оказаться в более безопасном месте", – добавил он.

Писатель считает, что для того, чтобы люди оставались, должна быть какая-то социальная и экономическая стабильность, нормальная жизнь, – хотя и культурный аспект может быть составляющей для решения этого вопроса.

Жадан о деоккупации

Сергей Жадан не видит никаких новых подходов к деоккупации Донбасса.

На самом деле, это немного разочаровывает, и не только меня. Я думаю, прежде всего это разочаровывает тех людей, которые поддержали действующую власть и ждали от нее выполнения обещаний, в частности, завершения войны и возвращения оккупированных территорий,

– рассказал он.

Писатель отметил, что видит: пока ничего с урегулированием войны на Донбассе достичь не удается.

"И у меня по этому поводу нет никакого злорадства, потому что я как гражданин тоже хочу того же – завершения войны, победы Украины и возвращения контроля над государственной границей. Пока что, честно говоря, ничего из этого не видно", – объяснил Жадан.