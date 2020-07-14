Війна є дуже некрасивою і страшною і там, де вона відбувається, – все зовсім інакше, переконаний український письменник Сергій Жадан. За його словами, на Донбасі зараз застигла лінія фронту. Водночас, він не бачить нових підходів до деокупації захоплених Росією територій.

Про це Сергій Жадан розповів в інтерв’ю "Новому времени". Письменник вважає, що війна, яка триває в Україні, є досить дивною.

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Війна у нас дуже дивна: ніби вона є, а ніби й немає. Життя у прифронтовій зоні теж доволі специфічне. Безпосередньо на самій лінії зіткнення – військові. Від'їдеш більше в тил – звичайне нормальне життя маленьких містечок, так само, як десь на Київщині чи на Львівщині,

– розповів він.

Що ще Жадан розповів про війну

За його словами, війна нічим не відрізняється від тієї, що показують по телевізору. Втім, для того, хто побачить її на власні очі, це буде особистим досвідом.

"Коли ви побачите, скажімо, розбомблені будинки чи селище, в якому залишилися лише військові, тому що цивільне населення звідти виїхало. Тут дуже важливий власний досвід, твої особисті переживання. Безперечно, це зовсім інший рівень сприйняття. Я сам із Луганщини, і безперечно, для мене всі ці речі доволі болісні", – наголосив він.

Жадан додав, що війна насправді дуже некрасива, страшна. За його словами, війна – це та територія, де фактично порушені всі можливі механізми людської комунікації та нормального співжиття.

Це, мабуть, найгірше, найстрашніше. Там все зовсім інакше,

– додав письменник.

Що Жадан розповів про молодь з окупованого Донбасу

У Сергія Жадана запитали, як він ставиться до того, що молоді люди з прифронтових селищ хочуть якомога швидше закінчити школу та чкурнути подалі з рідного дому.

На думку письменника, ситуація характеризує не лише Схід і не лише Донбас. Він припускає, що подібні дослідження були би більш-менш ідентичними для будь-якого регіону. За словами Жадана, це – загальносвітова тенденція, коли люди з маленьких містечок їдуть до більших.

"Думаю, тут не слід демонізувати саме Донбас. А те, що звідси їдуть, – безперечно, у людини, яка перебуває в безпосередній близькості до зони, є бажання – свідоме чи підсвідоме – опинитися у більш безпечному місці", – додав він.

Письменник вважає, що для того, аби люди залишалися має бути якась соціальна й економічна стабільність, нормальне життя, – хоча й культурний аспект може бути складовою для вирішення цього питання.

Жадан про деокупацію

Сергій Жадан не бачить жодних нових підходів щодо деокупації Донбасу.

Насправді, це трошки розчаровує, і не лише мене. Я думаю, передусім це розчаровує тих людей, які підтримали чинну владу та чекали від неї виконання обіцянок, зокрема, завершення війни і повернення окупованих територій,

– розповів він.

Письменник зауважив, що бачить: поки нічого з урегулюванням війни на Донбасі досягти не вдається.

"І в мене з цього приводу немає жодної зловтіхи, тому що я як громадянин теж хочу того ж – завершення війни, перемоги України і повернення контролю над державним кордоном. Поки що, чесно кажучи, нічого з цього не видно", – пояснив Жадан.