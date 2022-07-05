Полномасштабная война России против Украины объединила вокруг нашей страны весь цивилизованный мир. Подлые россияне до того всем противны, что их преступления против Украины и украинцев стали той каплей, которая побудила всех открыто проявлять свое пренебрежение.

Читайте также Партизаны Херсонщины обнаружили сеть изменников, которые сливали врагу данные бойцов АТО и активистов

Жалобы и слезы российского пропагандиста

После подлого нападения на Украину и своего отвратительного поведения против всего цивилизованного мира у россиян еще хватает наглости жаловаться на то, что их все откровенно презирают.

Такой себе российский пропагандист Андрей Караулов решил пустить слезу из-за того, что признание себя россиянином в Европе автоматически провоцирует соответствующее обслуживание в заведениях питания.

Заказываешь кофе или чай. Спрашивают: "Россиянин?". Приносят чашку, а туда уже половина ресторана наплевала,
– плачет пропагандист.

Оказывается, оккупантам очень больно, когда их откровенно ставят на место и презирают за их низость и подлость. Что ж, все только начинается, россиянам еще долго придется "наслаждаться" изоляцией и пренебрежением адекватными людьми.

Война России с Украиной: последние новости

  • ВСУ продолжают наступать в Запорожской области. Наши герои показали, как эффективно бьют по позициям российских оккупантов из РСЗО HIMARS.
  • Россияне не останавливают попыток отрезать жителей оккупированной Херсонской области от информации. Наши разведчики сообщили, что враг отключил ютуб и вайбер в регионе.

Смотрите также – в Лондоне состоится конференция по восстановлению Украины: видео