Полномасштабная война России против Украины объединила вокруг нашей страны весь цивилизованный мир. Подлые россияне до того всем противны, что их преступления против Украины и украинцев стали той каплей, которая побудила всех открыто проявлять свое пренебрежение.
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Жалобы и слезы российского пропагандиста
После подлого нападения на Украину и своего отвратительного поведения против всего цивилизованного мира у россиян еще хватает наглости жаловаться на то, что их все откровенно презирают.
Такой себе российский пропагандист Андрей Караулов решил пустить слезу из-за того, что признание себя россиянином в Европе автоматически провоцирует соответствующее обслуживание в заведениях питания.
Заказываешь кофе или чай. Спрашивают: "Россиянин?". Приносят чашку, а туда уже половина ресторана наплевала,
– плачет пропагандист.
Оказывается, оккупантам очень больно, когда их откровенно ставят на место и презирают за их низость и подлость. Что ж, все только начинается, россиянам еще долго придется "наслаждаться" изоляцией и пренебрежением адекватными людьми.
Война России с Украиной: последние новости
- ВСУ продолжают наступать в Запорожской области. Наши герои показали, как эффективно бьют по позициям российских оккупантов из РСЗО HIMARS.
- Россияне не останавливают попыток отрезать жителей оккупированной Херсонской области от информации. Наши разведчики сообщили, что враг отключил ютуб и вайбер в регионе.
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