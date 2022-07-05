Повномасштабна війна Росії проти України об'єднала навколо нашої країни увесь цивілізований світ. Підлі росіяни до того всім остогидли, що їхні злочини проти України та українців стали тією краплею, яка спонукала усіх відкрито проявляти свою зневагу.

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Скарги та сльози російського пропагандиста

Після підлого нападу на Україну та своєї ницої поведінки супроти всього цивілізованого світу у росіян ще вистачає наглості скаржитися на те, що їх усі відверто зневажають.

Такий собі російський пропагандист Андрій Караулов вирішив пустити сльозу через те, що визнання себе росіянином у Європі автоматично провокує відповідне обслуговування у закладах харчування.

Замовляєш каву або чай. Питають: "Росіянин?". Приносять чашку, а туди вже половина ресторану наплювала,

– плаче пропагандист.

Виявляється, окупантам дуже боляче, коли їх відверто ставлять на місце та зневажають за їхню ницість та підлість. Що ж, все лише починається, росіянам ще довго доведеться "насолоджуватися" ізоляцією та зневагою від адекватних людей.

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