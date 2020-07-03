После того, как предыдущее правительство Франции во главе с премьером Эдуардом Филиппом ушло в отставку, президент страны Эммануэль Макрон назначил нового главу французского правительства. Им стал Жан Кастекс.

Политик ранее координировал французскую стратегию выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. Об этом информирует AP. Ранее Премьер Франции и все члены правительства ушли в отставку Что известно о Жане Кастексе – новом премьере Франции: Ему 55 лет.

Кастекса называют скромным, но профессиональным госслужащим.

Новый премьер Франции ранее работал в нескольких правительствах.

Его план постепенного выхода Франции из карантина считается в целом успешным. Что известно об отставке предыдущего правительства Франции Решение об отставке французского правительства Елисейский дворец обнародовал 3 июля. Перед этим Макрон и Эдуард Филипп провели переговоры наедине. Решение об отставке правительства вступило в силу сразу.

К слову, французский президент высоко оценил "выдающуюся работу" Филиппа за последние три года его премьерства. После отставки Филипп, вероятно, вернется к одному из крупнейших портовых городов – Гавру, где раньше был мэром.

Перестановки в правительстве Франции происходят через несколько дней после крупного проигрыша партии Макрона "Республика на марше" на местных выборах.

Его представители проиграли в крупнейших французских городах – Лионе, Марселе и Бордо. В Париже победу одержала действующая мэр Анн Идальго.