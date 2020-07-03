Жан Кастекс став новим прем’єром Франції: що про це відомо
Після того, як попередній уряд Франції на чолі з прем’єром Едуардом Філіппом пішов у відставку, президент країни Еммануель Макрон призначив нового главу французького уряду. Ним став Жан Кастекс.
Політик раніше координував французьку стратегію виходу з кризи, спричиненої пандемією коронавірусом COVID-19. Про це інформує AP.
Раніше Прем'єр Франції та усі члени уряду пішли у відставку
Що відомо про Жана Кастекса – нового прем’єра Франції:
- Йому 55 років.
- Кастекса називають скромними, але професійним держслужбовцем.
- Новий прем’єр Франції раніше працював у кількох урядах.
- Його план поступового виходу Франції з карантину вважається загалом успішним.
Що відомо про відставку попереднього уряду Франції
- Рішення про відставку французького уряду Єлисейський палац оприлюднив 3 липня. Перед цим Макрон та Едуард Філіпп провели переговори віч-на-віч. Рішення про відставку уряду набуло чинності відразу.
- До слова, французький президент високо оцінив "видатну роботу" Філіпа за останні три роки його прем'єрства. Після відставки Філіпп, ймовірно, повернеться до одного з найбільших портових міст – Гавра, де раніше був мером.
- Перестановки в уряді Франції відбуваються через кілька днів після великого програшу партії Макрона "Республіка на марші" на місцевих виборах.
- Його представники програли в найбільших французьких містах – Ліоні, Марселі і Бордо. У Парижі перемогу здобула діюча мер Анн Ідальго.