Після того, як попередній уряд Франції на чолі з прем’єром Едуардом Філіппом пішов у відставку, президент країни Еммануель Макрон призначив нового главу французького уряду. Ним став Жан Кастекс.

Політик раніше координував французьку стратегію виходу з кризи, спричиненої пандемією коронавірусом COVID-19. Про це інформує AP. Раніше Прем'єр Франції та усі члени уряду пішли у відставку Що відомо про Жана Кастекса – нового прем’єра Франції: Йому 55 років.

Кастекса називають скромними, але професійним держслужбовцем.

Новий прем’єр Франції раніше працював у кількох урядах.

Його план поступового виходу Франції з карантину вважається загалом успішним. Що відомо про відставку попереднього уряду Франції Рішення про відставку французького уряду Єлисейський палац оприлюднив 3 липня. Перед цим Макрон та Едуард Філіпп провели переговори віч-на-віч. Рішення про відставку уряду набуло чинності відразу.

До слова, французький президент високо оцінив "видатну роботу" Філіпа за останні три роки його прем'єрства. Після відставки Філіпп, ймовірно, повернеться до одного з найбільших портових міст – Гавра, де раніше був мером.

Перестановки в уряді Франції відбуваються через кілька днів після великого програшу партії Макрона "Республіка на марші" на місцевих виборах.

Його представники програли в найбільших французьких містах – Ліоні, Марселі і Бордо. У Парижі перемогу здобула діюча мер Анн Ідальго.