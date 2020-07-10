Временная исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявила, что заболела COVID-19. При этом она чувствует себя хорошо и планирует работать со своей изоляции.

Об этом сама Аньес написала в своем твиттере. Заметим, что коронавирус ранее подтвердили в меньшей мере семи министров правительства Боливии, включая министра здравоохранения.

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Мой тест на коронавирус COVID-19 дал положительный результат. Я в порядке, буду работать со своей изоляции. Вместе мы победим,

– коротко написала Жанин Аньес в микроблоге.

Почему у Боливии временная президентка

На 6 сентября в стране запланированы президентские выборы. Они должны были состояться еще в мае, но были перенесены из-за пандемии COVID-19.

Массовые протесты в октябре 2019 года привели к тому, что предыдущий лидер страны Эво Моралес ушел в отставку. Он с 2006 года был президентом Боливии и победил на очередных выборах в октябре прошлого года. Впрочем, победа была сомнительна и вызвала бурные протесты. Оставшись без поддержки боливийских вооруженных сил, он отошел от власти.

Какова ситуация с коронавирусом в стране

С начала пандемии коронавируса в Боливии диагностировали более 44 тысяч случаев болезни, число умерших составляет 1 638 человек. Людей, которые выздоровели от COVID-19 в стране всего 13 354 человека.

Впрочем, эпидемия в стране не утихает. Возможно, это связано с тем, что Боливия граничит с Бразилией. Последняя занимает 2 место в мире по количеству больных коронавирусом.

Всего за последние сутки в Боливии зафиксировано 129 новых случаев COVID-19.