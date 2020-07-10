Тимчасова виконувачка обов’язків президента Болівії Жанін Аньєс заявила, що захворіла на COVID-19. При цьому почувається вона добре та планує працювати зі своєї ізоляції.

Про це сама Аньєс написала у своєму твіттері. Зауважимо, що коронавірус раніше підтвердили у щонайменше семи міністрів уряду Болівії, включно з міністром охорони здоров'я.

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Мій тест на коронавірус COVID-19 дав позитивний результат. Я в порядку, буду працювати зі своєї ізоляції. Разом ми переможемо,

– коротко написала Жанін Аньєс у мікроблозі.

Чому у Болівії тимчасова президентка

На 6 вересня в країні заплановані президентські вибори. Вони мали відбутися ще у травні, але були перенесені через пандемію COVID-19.

Масові протести в жовтні 2019 року призвели до того, що попередній лідер країни Ево Моралес пішов у відставку. Він з 2006 року був президентом Болівії і переміг на чергових виборах у жовтні минулого року. Втім, перемога була сумнівна і викликала бурхливі протести. Залишившись без підтримки болівійських збройних сил, він відійшов від влади.

Яка ситуація з коронавірусом у країні

З початку пандемії коронавірусу в Болівії діагностували понад 44 тисячі випадків хвороби, кількість померлих становить 1638 осіб. Людей, що одужали від COVID-19 у країні всього 13 354 особи.

Втім, епідемія у країні не стихає. Можливо, це пов’язано із тим, що Болівія межує з Бразилією. Остання займає 2 місце у світі за кількістю хворих на коронавірус.

Загалом за останню добу у Болівії зафіксовано 1 129 нових випадків COVID-19.