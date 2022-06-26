Жарче всего – на Севере и Западе. В частности, в Черниговской и Сумской областях прогнозируют +30...+32 градуса, в Волынской и Львовской областях – +28...+31 градус.
Ранее Без "прилетов" и паники: в Киеве и Днепре непогода – гремит и выпал град
В регионах – июньская жара
В центральных и восточных областях прогноз похожий. В Черкассах, Кропивницком и Харькове столбики термометров будут показывать +27...+29 градусов. В большинстве регионов будет солнечно и сухо. Порывы ветра на Западе будут достигать 5 – 10 метров в секунду, в других областях – 7 – 12.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что жаркая погода будет держаться минимум до среды, 29 июня. В Киеве постепенно будет до +30...+35 градусов, однако в понедельник – +29...+31 градус.
Диденко добавила, что жара – вполне нормальное явление для этого времени года. Поэтому синоптик советует не задерживаться долго на солнце и иметь с собой головной убор.
Осадки возможны на Юге
В Николаевской, Одесской и Херсонской областях температура воздуха будет колебаться от +26 до +30 градусов. Кроме того, днем и ночью на Юге возможен небольшой дождь. В частности, в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.
Кстати, на этой неделе синоптики предупреждают о грозах. Согласно данным Укргидрометцентра, 29 июня они накроют Север Украины, а 30 июня – все области, кроме Востока. 1 июля дожди с грозами могут еще продержаться на Западе.
Прогноз погоды в городах Украины на 27 июня
Львов – +28...+30
Ужгород – +30...+32
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +28...+30
Луцк – +29...+31
Ровно – +28...+30
Житомир – +29...+31
Винница – +29...+31
Одесса – +26...+28
Николаев – +28...+30
Херсон – +27...+29
Симферополь – +23...+25
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +30...+32
Сумы – +30...+32
Полтава – +26...+28
Днепр – +28...+30
Запорожье – +28...+30
Донецк – +27...+29
Луганск – +27...+29
Харьков – +27...+29
Киев – +29...+31
Погода в Украине 27 июня / Скриншот с сайта Укргидрометцентра