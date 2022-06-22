Так, в некоторых районах Киева и области сейчас очень сильная гроза с ветром, мощный ливень и громко гремит. Также последовал град, сильный ветер. Оставайтесь дома во время непогоды.

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Также хотим напомнить, что во время грозы не стоит ставить автомобиль под деревьями и около электроопор.

Заметим, что, несмотря на сильную непогоду в отдельных районах столицы, в некоторых частях города ярко светит солнце

В Днепре также сильный ливень с градом, напоминающим снег.

На улице Яворницкого затопило улицу – местные жители сообщают о "источнике" на дороге. Машинки чуть ли не плавают.

Обратите внимание на то, что вчера в Киеве тоже прошла гроза с сильным ветром – поэтому в столице начался настоящий "деревопад". Тогда штормовое предупреждение было объявлено почти по всей Украине.

Завтра тоже будет дождь

Согласно прогнозу синоптиков , 23 июня на Юге, Центре и на территории всей Левобережной Украины будет сильно дождь, кое-где пройдут грозы. Жителям Киева тоже лучше не попасть без зонтика, хотя температура воздуха будет достигать +20...+22.

При этом по всей Украине прогнозируют достаточно сильные порывы ветра – 7 – 12 метров в секунду. Направление будет северное или северо-западное.

Прогноз погоды в городах Украины.

  • Ужгород – +24...+26
  • Львов – +21...+23
  • Ивано-Франковск – +20...+22
  • Тернополь – +20...+22
  • Черновцы – +22...+24
  • Хмельницкий – +21...+23
  • Луцк – +21...+23
  • Ровно – +21...+23
  • Житомир – +21...+23
  • Винница – +22...+24
  • Одесса – +23...+25
  • Николаев – +21...+23
  • Херсон – +20...+22
  • Симферополь – +19...+21
  • Кропивницкий – +19...+21
  • Черкассы – +19...+21
  • Чернигов – +21...+23
  • Сумы – +21...+23
  • Полтава – +21...+23
  • Днепр – +20...+22
  • Запорожье – +19...+21
  • Донецк – +21...+23
  • Луганск – +23...+25
  • Харьков – +22...+24
  • Киев – +20...+22

прогноз погоды на 23 июня

Прогноз погоды на 23 июня / Карта Укргидрометцентра.