Найспекотніше – на Півночі та Заході. Зокрема, в Чернігівські та Сумській області прогнозують +30...+32 градуси, на Волині та Львівщині – +28...+31.
Раніше У Києві та Дніпрі негода – гримить та випав град
У регіонах – червнева спека
У центральних та східних областях прогноз схожий. У Черкасах, Кропивницькому та Харкові стовпчики термометрів показуватимуть +27...+29. У більшості регіонів буде сонячно та сухо. Пориви вітру на Заході сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду, в інших областях – 7 – 12.
Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що спекотна погода триматиметься щонайменше до середи, 29 червня. У Києві поступово буде до +30...+35, однак в понеділок – +29...+31.
Діденко додала, що спека – цілком нормальне явище для цієї пори року. Тому синоптикиня радить не затримуватись довго на сонці та мати із собою головний убір.
Опади можливі на Півдні
У Миколаївській, Одеській та Херсонській областях температура повітря коливатиметься від +26 до +30 градусів. Крім того, в день та вночі на Півдні можливий невеликий дощ. Зокрема, на Херсонщині, Запоріжжі та в Криму.
До речі, цього тижня синоптики попереджають про грози. Відповідно до даних Укргідрометцентру, 29 червня вони накриють Північ України, а 30 червня – усі області, крім Сходу. 1 липня дощі з грозами можуть ще протриматись на Заході.
Прогноз погоди в містах України на 27 червня
Львів – +28...+30
Ужгород – +30...+32
Івано-Франківськ – +27...+29
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +28...+30
Луцьк – +29...+31
Рівне – +28..+30
Житомир – +29...+31
Вінниця – +29...+31
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +23...+25
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +30...+32
Суми – +30...+32
Полтава – +26...+28
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +27...+29
Харків – +27...+29
Київ – +29...+31
Погода в Україні 27 червня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру