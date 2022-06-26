Найспекотніше – на Півночі та Заході. Зокрема, в Чернігівські та Сумській області прогнозують +30...+32 градуси, на Волині та Львівщині – +28...+31.

Раніше У Києві та Дніпрі негода – гримить та випав град

У регіонах – червнева спека

У центральних та східних областях прогноз схожий. У Черкасах, Кропивницькому та Харкові стовпчики термометрів показуватимуть +27...+29. У більшості регіонів буде сонячно та сухо. Пориви вітру на Заході сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду, в інших областях – 7 – 12.

Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що спекотна погода триматиметься щонайменше до середи, 29 червня. У Києві поступово буде до +30...+35, однак в понеділок – +29...+31.

Діденко додала, що спека – цілком нормальне явище для цієї пори року. Тому синоптикиня радить не затримуватись довго на сонці та мати із собою головний убір.

Опади можливі на Півдні

У Миколаївській, Одеській та Херсонській областях температура повітря коливатиметься від +26 до +30 градусів. Крім того, в день та вночі на Півдні можливий невеликий дощ. Зокрема, на Херсонщині, Запоріжжі та в Криму.

До речі, цього тижня синоптики попереджають про грози. Відповідно до даних Укргідрометцентру, 29 червня вони накриють Північ України, а 30 червня – усі області, крім Сходу. 1 липня дощі з грозами можуть ще протриматись на Заході.

Прогноз погоди в містах України на 27 червня

Львів – +28...+30

Ужгород – +30...+32

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +28...+30

Луцьк – +29...+31

Рівне – +28..+30

Житомир – +29...+31

Вінниця – +29...+31

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +23...+25

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +30...+32

Суми – +30...+32

Полтава – +26...+28

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +27...+29

Харків – +27...+29

Київ – +29...+31



Погода в Україні 27 червня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру