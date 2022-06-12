Июньская жара продержится на территории страны в первый день недели. Ниже +27 градусов не прогнозируют ни в одном регионе.
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Отметка термометра будет переваливать по +30
Наиболее жарко – на Юге и Востоке. В частности, в Херсонской и Запорожье обещают +30...+32. В Харьковской, Донецкой, Луганской и Николаевской областях температура воздуха тоже будет переваливать за +30. Не будет отставать и Одесщина.
В других регионах столбики термометров тоже могут достигать отметки +30. Например, на Севере и Центре. В Чернигове и Киеве – +28…+31.
В западных областях температура воздуха будет меньше. Однако и там обещают далеко не прохладную погоду. В частности, на Львовщине, Волыни и Ивано-Франковщине – +27…+29.
Порывы ветра в Украине будут достигать всего 3-8 метров в секунду.
Прогнозируют и грозы
Кроме жары в понедельник прогнозируют грозы в ряде регионов. Днем будет гремить в восточных, части южных и западных областей:
- В Харьковской области
- Луганской,
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Запорожский,
- Херсонской,
- Волынской,
- Львовской.
Прогноз погоды в городах Украины.
Ужгород – +28...+30;
Львов – +27...+29;
Ивано-Франковск – +27...+29;
Тернополь – +28...+30;
Черновцы – +27...+29;
Хмельницкий – +28…+30;
Луцк – +27...+29;
Ровно – +27…+29;
Житомир – +28…+30;
Винница – +28...+30;
Одесса – +28…+30;
Николаев – +29...+31;
Херсон – +30...+32;
Симферополь – +29...+31;
Кропивницкий – +28…+30;
Черкассы – +27…+29;
Чернигов – +29...+31;
Суммы – +27…+29;
Полтава – +28…+30;
Днепр – +29...+31;
Запорожье – +30...+32;
Донецк – +29...+31;
Луганск – +29...+31;
Харьков – +29…+31;
Киев – +28…+30.
Погода в Украине на 13 июня / Карта Укргидрометцентра