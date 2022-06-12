Червнева спека протримається на території країни у перший день тижня. Нижче +27 градусів не прогнозують в жодному регіоні.

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Позначка термометра перевалюватиме за +30

Найбільш спекотно – на Півдні та Сході. Зокрема, на Херсонщині та Запоріжжі обіцяють +30...+32. У Харківській, Донецькій, Луганській та Миколаївській областях температура повітря теж перевалюватиме за +30. Не відставатиме й Одещина.

В інших регіонах, стовпчики термометрів теж можуть досягати позначки +30. Наприклад, на Півночі та в Центрі. У Чернігові та Києві – +28...+31.

У західних областях температура повітря буде меншою. Однак і там обіцяють далеко не прохолодну погоду. Зокрема, на Львівщині, Волині та Івано-Франківщині – +27…+29.

Пориви вітру в Україні сягатимуть всього 3 – 8 метрів за секунду.

Прогнозують і грози

Крім спеки, у понеділок прогнозують грози у низці регіонів. Вдень гримітиме у східних, частині південних та західних областей:

У Харківській області,

Луганській,

Донецькій,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Херсонській,

Волинській,

Львівській.

Зверніть увагу! Сильна спека вирує в Україні протягом останнього тижня. Однак синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що температура повітря трохи знизиться вже з вівторка, 14 червня.

Прогноз погоди у містах України 13 червня

Ужгород – +28...+30;

Львів – +27...+29;

Івано-Франківськ – +27...+29;

Тернопіль – +28...+30;

Чернівці – +27...+29;

Хмельницький – +28...+30;

Луцьк – +27...+29;

Рівне – +27...+29;

Житомир – +28...+30;

Вінниця – +28...+30;

Одеса – +28...+30;

Миколаїв – +29...+31;

Херсон – +30...+32;

Сімферополь – +29...+31;

Кропивницький – +28...+30;

Черкаси – +27...+29;

Чернігів – +29...+31;

Суми – +27...+29;

Полтава – +28...+30;

Дніпро – +29...+31;

Запоріжжя – +30...+32;

Донецьк – +29...+31;

Луганськ – +29...+31;

Харків – +29...+31;

Київ – +28...+30.



Погода в Україні на 13 червня / Карта Укргідрометцентру