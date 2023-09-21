Жара возвращается: как долго еще будет тепло осенью

Настоящая осень пока не спешит приходить. Так, на этой неделе погода порадует теплом в большинстве областей. Интересно, что столбики термометров снова могут достичь +30.

Синоптик Игорь Кибальчич объяснил, что на большей части Восточной Европы будет преобладать антициклональная деятельность. Теплые воздушные массы обеспечат в Украине комфортную и солнечную погоду с летними температурными показателями.

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Когда пригреет до +30 градусов

Синоптик рассказал, что в течение недели в большинстве областей ожидается теплая и сухая погода. Изредка в западных областях возможны кратковременные дожди. Ночью и утром из-за повышенной влажности воздуха местами будут наблюдаться туманы.

В четверг, 21 сентября, влияние антициклона с востока усилится, поэтому сохранится период теплой и преимущественно сухой погоды. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +9…+14, днем +23…+28,

– спрогнозировал Кибальчич.

В пятницу без осадков, а температурный фон существенно не изменится. Минимальная температура ночью будет достигать +9…+14 градусов, днем воздух прогреется до +24…+29.

В субботу, 23 сентября, предварительно без дождя. Ночью +10…+15, днем +25…+30.

Кстати, в воскресенье на большей части территории Украины продлится период сухой и теплой погоды. Лишь на крайнем Западе в результате влияния малоподвижного фронта местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов. Днем +26…+31, на крайнем Западе +19…+24,

– подчеркнул синоптик.

Так что тепло будет еще по меньшей мере в ближайшие несколько дней. Какую погоду ждать в последнюю неделю месяца, уже в скором времени читайте на сайте 24 Канала.