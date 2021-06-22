Аномальная жара в США может стать худшей за последние более 1000 лет, – ученые

В США фиксируют самую жаркую погоду за последние более 1000 лет. Аномалии создают предпосылки для исторической засухи и масштабных пожаров.

Американские ученые отмечают, что самые высокие температуры наблюдают в западных регионах страны. В Солт-Лейк-Сити столбики термометров достигли рекордного уровня – 107 градусов по Фаренгейту (42 – по Цельсию).

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Ученые изучают изменения климата

Доцент кафедры наук о Земле Калифорнийского университета Кэтлин Джонсон заявила, что нынешняя засуха потенциально может стать худшей за последние 1 200 лет.

Причина связана непосредственно с климатическими изменениями, вызванными человеком. То, что мы сейчас переживаем, не является естественным. Это несомненно вызвано деятельностью человека, выбросами парниковых газов,

– подчеркнула она.

Угроза масштабных пожаров

В свою очередь ученый-климатолог из Лос-Анджелеса Дэниел Свейн отметил, что проблема заключается не только в жаркой погоде, а еще и в угрозе возникновения масштабных лесных пожаров.

Кроме этого, ученый из Техаса Катарин Хэйхо добавила, что сегодня уже никого не удивляют стихийные бедствия. Однако, по ее словам, угрожающим является то, с какой частотой они происходят в последнее время.

Из-за климатических изменений Украина также переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. Уже в ближайшие 30 – 40 лет стране грозит опустынивание больших территорий.