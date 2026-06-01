Будет ли июнь аномально жарким: синоптик рассказала, чего ожидать в Украине

Июнь в Украине ожидается теплее климатической нормы, поскольку, вероятно, средняя температура в течение ближайшего месяца будет несколько выше многолетних показателей. Но значительных отклонений не прогнозируют.

Соответствующую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Смотрите также Кратковременные дожди и переменная облачность: прогноз погоды на 1 июня

Будет ли жара в июне?

Наталья Птуха сообщила, что среднемесячная температура в течение этого месяца ожидается выше климатической нормы на 1,5 градуса, поэтому в течение июня температурный фон в целом будет соответствовать теплому началу лета.

Синоптик рассказала, что специалисты пока предусматривают показатели от 19 до 23 градусов тепла. Зато несколько прохладные условия прогнозируют для Карпат и Крымских гор, там ожидается около от 16 до 20 градусов тепла.

То есть июнь все же должен быть теплый, ну или по крайней мере близкий к своей климатической норме. Осадки ожидаются в пределах 49 – 90 миллиметров в горных районах – 117 – 171 миллиметр. Это в целом в пределах нормы, то есть 80 – 120% от нее,

– уточнила она.

В то же время представитель Укргидрометцентра отметила, что летние осадки в Украине обычно распределяются неравномерно, из-за чего количество дождей может существенно отличаться в зависимости от региона и конкретной местности.

По словам специалиста, даже в пределах одного города погодные условия могут быть контрастными. Например, в одном районе могут пройти интенсивные ливни, тогда как в другом, грубо говоря, не выпадет ни одной капли дождя.

Чего ожидать от погоды?

Также Наталья Птуха сообщала, что по меньшей мере в течение первой декады июня сильной жары на территории Украины ждать не стоит, поскольку в целом температурный фон будет оставаться близким к климатической норме.

Но до конца текущей недели ожидается постепенное потепление. Уже в начале июня температура воздуха начнет возвращаться к климатической норме, а иногда на выходных может установиться по-настоящему летняя погода.