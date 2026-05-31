Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Смотрите также Принесет ли непогода град и грозы со шквалами в Украину: что прогнозируют синоптики
Какой будет погода в Украине 1 июня?
В понедельник в Украине будет преобладать облачная погода. Ночью кратковременные дожди ожидаются в восточных, западных, Винницкой и Одесской областях.
Местами туман прогнозируют в большинстве северных регионов, а также в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях. Днем в восточных областях возможны грозы.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Ветер будет северный, на Правобережье юго-восточный со скоростью около 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов, а на побережье морей до 13 градусов. Днем на территории Украины прогнозируют 15 – 20 градусов тепла.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +18...+20;
- Ужгород +19...+21;
- Львов +18...+20;
- Ивано-Франковск +18...+20;
- Тернополь +18...+20;
- Черновцы +18...+20;
- Хмельницкий +18...+20;
- Луцк +18...+20;
- Ровно +18...+20;
- Житомир +17...+19;
- Винница +17...+19;
- Одесса +18...+20;
- Николаев +18...+20;
- Херсон +17...+19;
- Симферополь +17...+19;
- Кропивницкий +19...+21;
- Черкассы +17...+19;
- Чернигов +17...+19;
- Сумы +17...+19;
- Полтава +17...+19;
- Днепр +17...+19;
- Запорожье +17...+19;
- Донецк +16...+18;
- Луганск +15...+17;
- Харьков +15...+17.
Прогноз погоды в Украине на 1 июня / Карта Укргидрометцентра
Что еще известно о погоде в Украине?
Во Львовской области на понедельник, 1 июня, объявили предупреждение о опасных метеорологических явлениях. Синоптики прогнозируют густой туман, грозы и местами град.
Видимость на отдельных участках дорог может снижаться до 200 – 500 метров, что будет создавать дополнительные риски для водителей и пешеходов. В таких условиях участникам дорожного движения советуют быть особенно внимательными, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.
В конце недели, то есть уже с 31 мая, в Украине ожидается изменение погодных условий, которая принесет постепенное потепление. Впрочем, повышение температуры будет умеренным и не приведет к резкому возвращению настоящей жары.