Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Смотрите также Принесет ли непогода град и грозы со шквалами в Украину: что прогнозируют синоптики

Какой будет погода в Украине 1 июня?

В понедельник в Украине будет преобладать облачная погода. Ночью кратковременные дожди ожидаются в восточных, западных, Винницкой и Одесской областях.

Местами туман прогнозируют в большинстве северных регионов, а также в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях. Днем в восточных областях возможны грозы.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Ветер будет северный, на Правобережье юго-восточный со скоростью около 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов, а на побережье морей до 13 градусов. Днем на территории Украины прогнозируют 15 – 20 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +18...+20;

Ужгород +19...+21;

Львов +18...+20;

Ивано-Франковск +18...+20;

Тернополь +18...+20;

Черновцы +18...+20;

Хмельницкий +18...+20;

Луцк +18...+20;

Ровно +18...+20;

Житомир +17...+19;

Винница +17...+19;

Одесса +18...+20;

Николаев +18...+20;

Херсон +17...+19;

Симферополь +17...+19;

Кропивницкий +19...+21;

Черкассы +17...+19;

Чернигов +17...+19;

Сумы +17...+19;

Полтава +17...+19;

Днепр +17...+19;

Запорожье +17...+19;

Донецк +16...+18;

Луганск +15...+17;

Харьков +15...+17.



Прогноз погоды в Украине на 1 июня / Карта Укргидрометцентра

Что еще известно о погоде в Украине?

Во Львовской области на понедельник, 1 июня, объявили предупреждение о опасных метеорологических явлениях. Синоптики прогнозируют густой туман, грозы и местами град.

Видимость на отдельных участках дорог может снижаться до 200 – 500 метров, что будет создавать дополнительные риски для водителей и пешеходов. В таких условиях участникам дорожного движения советуют быть особенно внимательными, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

В конце недели, то есть уже с 31 мая, в Украине ожидается изменение погодных условий, которая принесет постепенное потепление. Впрочем, повышение температуры будет умеренным и не приведет к резкому возвращению настоящей жары.