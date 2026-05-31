Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Дивіться також Чи принесе негода град і грози зі шквалами в Україну: що прогнозують синоптики
Якою буде погода в Україні 1 червня?
У понеділок в Україні переважатиме хмарна погода. Вночі короткочасні дощі очікуються у східних, західних, Вінницькій та Одеській областях.
Місцями туман прогнозують у більшості північних регіонів, а також на Черкащині, Кіровоградщині та Одещині. Вдень у східних областях можливі грози.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Вітер буде північний, на Правобережжі південно-східний зі швидкістю близько 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від +5 до +10 градусів, а на узбережжі морів до 13 градусів. Вдень на території України прогнозують 15 – 20 градусів тепла.
Яка температура буде у великих містах?
- Київ +18...+20;
- Ужгород +19...+21;
- Львів +18...+20;
- Івано-Франківськ +18...+20;
- Тернопіль +18...+20;
- Чернівці +18...+20;
- Хмельницький +18...+20;
- Луцьк +18...+20;
- Рівне +18...+20;
- Житомир +17...+19;
- Вінниця +17...+19;
- Одеса +18...+20;
- Миколаїв +18...+20;
- Херсон +17...+19;
- Сімферополь +17...+19;
- Кропивницький +19...+21;
- Черкаси +17...+19;
- Чернігів +17...+19;
- Суми +17...+19;
- Полтава +17...+19;
- Дніпро +17...+19;
- Запоріжжя +17...+19;
- Донецьк +16...+18;
- Луганськ +15...+17;
- Харків +15...+17.
Прогноз погоди в Україні на 1 червня / Карта Укргідрометцентру
Що ще відомо про погоду в Україні?
У Львівській області на понеділок, 1 червня, оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Синоптики прогнозують густий туман, грози та подекуди град.
Видимість на окремих ділянках доріг може знижуватися до 200 – 500 метрів, що створюватиме додаткові ризики для водіїв і пішоходів. У таких умовах учасникам дорожнього руху радять бути особливо уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.
Наприкінці тижня, тобто вже з 31 травня, в Україні очікується зміна погодних умов, яка принесе поступове потепління. Утім, підвищення температури буде помірним і не призведе до різкого повернення справжньої спеки.