Якою буде погода в Україні 1 червня?

У понеділок в Україні переважатиме хмарна погода. Вночі короткочасні дощі очікуються у східних, західних, Вінницькій та Одеській областях.

Місцями туман прогнозують у більшості північних регіонів, а також на Черкащині, Кіровоградщині та Одещині. Вдень у східних областях можливі грози.

Вітер буде північний, на Правобережжі південно-східний зі швидкістю близько 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від +5 до +10 градусів, а на узбережжі морів до 13 градусів. Вдень на території України прогнозують 15 – 20 градусів тепла.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +18...+20;

Ужгород +19...+21;

Львів +18...+20;

Івано-Франківськ +18...+20;

Тернопіль +18...+20;

Чернівці +18...+20;

Хмельницький +18...+20;

Луцьк +18...+20;

Рівне +18...+20;

Житомир +17...+19;

Вінниця +17...+19;

Одеса +18...+20;

Миколаїв +18...+20;

Херсон +17...+19;

Сімферополь +17...+19;

Кропивницький +19...+21;

Черкаси +17...+19;

Чернігів +17...+19;

Суми +17...+19;

Полтава +17...+19;

Дніпро +17...+19;

Запоріжжя +17...+19;

Донецьк +16...+18;

Луганськ +15...+17;

Харків +15...+17.



Прогноз погоди в Україні на 1 червня / Карта Укргідрометцентру

Що ще відомо про погоду в Україні?

У Львівській області на понеділок, 1 червня, оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Синоптики прогнозують густий туман, грози та подекуди град.

Видимість на окремих ділянках доріг може знижуватися до 200 – 500 метрів, що створюватиме додаткові ризики для водіїв і пішоходів. У таких умовах учасникам дорожнього руху радять бути особливо уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Наприкінці тижня, тобто вже з 31 травня, в Україні очікується зміна погодних умов, яка принесе поступове потепління. Утім, підвищення температури буде помірним і не призведе до різкого повернення справжньої спеки.