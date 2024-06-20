Когда именно и в каких регионах будет сильная жара, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.
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Где будет +36 градусов
Синоптик писал, что днем четверга в Украине будет +20 – + 25 градусов, только на Юге и в Крыму +26 – +31.
Далее, в пятницу, 21 июня, ночью +11 – +16, в южных областях до +18 градусов. Днем +22 – +27 тепла.
Уже в субботу ночью +12 – +17. Днем в Украине +27 – +32 градуса.
В воскресенье, 23 июня, температура воздуха ночью +16 – +21, днем +29 – +34, на Юге местами +36 градусов,
– отметил Игорь Кибальчич.
Как пережить жару / Инфографика 24 Канала
Когда прекратятся дожди
- Добавим, эксперт также прогнозировал, что в пятницу осадков в Украине не предвидится.
- В субботу удержится преимущественно сухая устойчивая погода, только днем на западе небольшой кратковременный дождь с грозой.
- В воскресенье, 23 июня, на Западе местами снова пройдут дожди с грозами. На остальной территории Украины будет без осадков.