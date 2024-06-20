Коли саме й у яких регіонах буде сильна спека, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.
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Де буде +36 градусів
Синоптик писав, що вдень четверга в Україні буде +20 – + 25 градусів, лише на Півдні та в Криму +26 – +31.
Далі, у п'ятницю, 21 червня, вночі +11 – +16, у південних областях до +18 градусів. Вдень +22 – +27 тепла.
Вже у суботу вночі +12 – +17. Вдень в Україні +27 – +32 градуси.
У неділю, 23 червня, температура повітря вночі +16 – +21, вдень +29 – +34, на Півдні місцями +36 градусів,
– зазначив Ігор Кібальчич.
Як пережити спеку / Інфографіка 24 Каналу
Коли припиняться дощі
- Додамо, експерт також прогнозував, що в п'ятницю опадів в Україні не передбачається.
- У суботу утримається переважно суха стійка погода, тільки вдень на Заході невеликий короткочасний дощ з грозою.
- У неділю, 23 червня, на Заході місцями знову пройдуть дощі з грозами. На решті території України буде без опадів.