Когда и с каких областей начнется снижение температуры, как долго еще будет сильная жара, передает 24 Канал.

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Сильная жара в Украине

Синоптики обнародовали прогноз погоды на трое суток, в частности, с 18 по 21 августа. Отметили, что в Украине будет преобладать жаркая сухая погода. Только в западных, северных, 18 августа и в Винницкой и Черкасской областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ночью +14 – +20 градусов, на Юге до +23. Днем +29 – +34.

18 августа в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях местами сильная жара +35 – +37 градусов,

– спрогнозировали в Укргидрометцентре.

Добавили, что 19 – 20 августа в южных, центральных и восточных областях повсеместно, на остальной территории местами сильная жара +35 – +37 градусов.

20 августа в западных областях она спадет до +25 – +30 градусов,

– отметили синоптики.

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Вторая волна жары в Украине