Коли та з яких областей почнеться зниження температури, як довго ще буде сильна спека, передає 24 Канал.

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Сильна спека в Україні

Синоптики оприлюднили прогноз погоди на три доби, зокрема, з 18 по 21 серпня. Зазначили, що в Україні переважатиме жарка суха погода. Тільки в західних, північних, 18 серпня й у Вінницькій та Черкаській областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вночі +14 – +20 градусів, на Півдні до +23. Вдень +29 – +34.

18 серпня в Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях місцями сильна спека +35 – +37 градусів,

– спрогнозували в Укргідрометцентрі.

Додали, що 19 – 20 серпня у південних, центральних та східних областях повсюди, на решті території подекуди сильна спека +35 – +37 градусів.

20 серпня в західних областях вона спаде до +25 – +30 градусів,

– зазначили синоптики.

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Друга хвиля спеки в Україні