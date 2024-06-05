Какую самую высокую температуру ждать украинцам уже в ближайшие дни и в июне в целом, передает 24 Канал.
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Погода на июнь
В Укргидрометцентре прогнозировали, что на этой неделе в части областей столбики термометров достигнут +34 градусов. О такой температуре также ранее писал синоптик Игорь Кибальчич.
Заметим, что по ориентировочным прогнозам на картах, более 34 градусов пока не ожидается как минимум до 8 июня.
Кстати, Кибальчич прогнозировал, что максимальные дневные значения температуры в отдельные дни июня могут достичь +31 – +36 градусов. Это преимущественно в Юго-Восточной части.
Между тем на крайнем Западе, в Карпатском регионе и районе Полесья июнь прогнозируется в пределах нормы.
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Когда будет самая большая жара летом
У комментарии 24 Каналу метеоролог Вера Балабух рассказала, что самая высокая температура ожидается в июле и первой половине августа, особенно в южных и юго-восточных областях.
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Будет ли это лето дождливым
- Вера Балабух также отметила, что существенные и длительные снижения температуры маловероятны.
- Рассказала, что в южных, юго-восточных регионах, а также центральных областях вероятен дефицит осадков.
- Также эксперт отметила, что в случае усиления циклонической активности над Европой в Украину будут перемещаться более влажные воздушные массы.
- "Это обусловит увеличение интенсивности конвективных процессов, образования локальных гроз, ливней, града и шквала", – сказала Вера Балабух.
- Заметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, месячное количество осадков в июне ожидается 49 – 90 миллиметров. В Карпатах и местами на Прикарпатье 117 – 171, что в пределах нормы.