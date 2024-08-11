В каких областях снова будет сильная жара

Синоптики прогнозировали, что на этих выходных погода в Украине будет спокойной и умеренно теплой. Однако, в части областей пригреет до +35 градусов.

Где будет жарче всего, рассказал Игорь Кибальчич. Синоптик сделал прогноз на выходные.

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Жара в Украине

Кибальчич писал, что в воскресенье на Западе переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью +12 – +17, днем +23 – +28. В Карпатах ночью +7 – +12, днем +17 – +22 градуса.

На Севере без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Температура ночью +12 – +17, днем +24 – +29.

В центральных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +12 – +17, днем +24 – +29.

В южных областях и Крыму также малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +17 – +22, днем +30 – +35 градусов.

На Востоке – переменная облачность, без осадков. Ветер также северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Температура воздуха ночью +15 – +20, днем +27 – +32 градуса.