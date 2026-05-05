Воздух разогреется до +29: синоптик ответила, будет ли резкое изменение погоды в Украине

В Украине в ближайшие дни наконец установится стабильная и спокойная погода без резких изменений. В то же время пока предусматривают достаточно жаркие условия из-за влияния поля повышенного атмосферного давления.

Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном комментарии 24 Канала.

Как вырастет температура в Украине?

Представительница Укргидрометцентра рассказала, что в ближайшее время резких изменений в погоде не ожидают, сохранится ранее установленное тепло. Погодную ситуацию и в дальнейшем будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Соответственно, у нас будет больше солнца и уже будет преобладать юго-западный ветер, который будет нести к нам приятное тепло с Балкан,

– рассказала она.

По ее словам, ближайшие дни температура воздуха в большинстве областей ночью будет колебаться от 8 до 15 градусов тепла. Зато днем столбики термометров ощутимо вырастут и составят от 19 до 26 градусов тепла.

Более того, Наталья Птуха отметила, что днем в среду, 6 мая, в западных, северных и некоторых центральных областях воздух может прогреться до 29 градусов тепла, что является стремительным переходом, но в пределах климатической нормы.

Насколько такие повышения являются нормальными?

По наблюдениям синоптиков, в течение 4 мая среднесуточная температура воздуха в Киеве составляла ориентировочно 18,5 градусов тепла, в целом по Украине специалисты фиксировали отметки в диапазоне от 17 до 19 градусов тепла.

Наталья Птуха объяснила, что в некоторых регионах, в частности восточных, центральных, Львовской, Закарпатской, Одесской и Николаевской областях эти значения приближены к норме. В других – местами превышают ее на 4 – 5 градусов.

Справочно. В мае средняя температура за месяц, согласно анализу показателей прошлых лет, обычно составляет от 13 до 17 градусов тепла, тогда как в горных районах она в основном ниже – от 7 до 12 градусов тепла.

Что прогнозируют синоптики на ближайшую неделю?

На этой неделе в Украине прогнозируют стремительное потепление после затяжного периода холода. Температурные значения, по словам синоптика Игоря Кибальчича, будут достигать почти привычных для лета показателей, будут и другие явления.

Например, синоптик предупреждал о кратковременных дождях и грозах, которые могут иногда возникать. Заметим, что подобные явления являются вполне привычными для этого периода, поэтому ничего аномального в подобных изменениях точно нет.

Также сообщали, что самые высокие температуры прогнозируют прежде всего в западных и северных областях. Несколько прохладнее может быть в восточных и южных регионах. Несмотря на это, в дальнейшем возможны незначительные снижения.