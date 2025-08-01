В то же время осадков для соответствующих областей не прогнозируют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на областные центры по гидрометеорологии.

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Где будет жара 2 августа?

Николаевский областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в течение 2 августа в регионе температура днем будет колебаться от 29 до 34 градусов тепла. Ветер будет со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

Одесскую область синоптики предупреждают о температуре днем от 30 до 35 градусов тепла. Также предостерегают, что сухая жаркая погода может вызвать повышение уровня пожарной опасности.

Винницкий областной центр по гидрометеорологии отмечает, что в течение субботы ожидается сухая и солнечная погода из-за антициклона. В то же время днем воздух прогреется от 25 до 30 градусов тепла.

В Херсонской области температура будет колебаться днем от 29 до 34 градусов тепла. Для Запорожской области синоптики прогнозируют от 28 до 33 градусов тепла. По их данным, осадков в этот день не будет.

Кроме вышеупомянутого, жара частично охватит Днепропетровскую область. Там днем в течение 2 августа ожидается от 27 до 32 градусов тепла. В то же время, по данным синоптиков, в регионе будет переменная облачность.

К слову, ранее начальница метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что в течение последнего летнего месяца температура воздуха местами составит +38 градусов.