Водночас опадів для відповідних областей не прогнозують. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на обласні центри з гідрометеорології.

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Де буде спека 2 серпня?

Миколаївський обласний центр з гідрометеорології повідомляє, що протягом 2 серпня у регіоні температура вдень коливатиметься від 29 до 34 градусів тепла. Вітер буде зі швидкістю від 6 до 11 метрів за секунду.

Одеську область синоптики попереджають про температуру вдень від 30 до 35 градусів тепла. Також застерігають, що суха спекотна погода може спричинити підвищення рівня пожежної небезпеки.

Вінницький обласний центр з гідрометеорології зазначає, що протягом суботи очікується суха та сонячна погода через антициклон. Водночас вдень повітря прогріється від 25 до 30 градусів тепла.

У Херсонській області температура коливатиметься вдень від 29 до 34 градусів тепла. Для Запорізької області синоптики прогнозують від 28 до 33 градусів тепла. За їхніми даними, опадів цього дня не буде.

Крім вищезгаданого, спека частково охопить Дніпропетровську область. Там вдень протягом 2 серпня очікується від 27 до 32 градусів тепла. Водночас, за даними синоптиків, у регіоні буде мінлива хмарність.

До слова, раніше начальниця метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що протягом останнього літнього місяця температура повітря подекуди становитиме +38 градусів.