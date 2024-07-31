Аномальная жара снова накроет Украину: где будет почти +40

В Украину снова приближается африканская жара. Засуха во многих регионах будет только усиливаться.

Об этом рассказал синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

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Засуха приближается в Украину

Как отмечает Кибальчич, над странами Балтии сформировался активный циклон Kirsti, который обеспечивает динамическую и неустойчивую погоду в регионе. В его пределах наблюдаются сильные порывы ветра и значительные дожди.

Однако постепенно циклон будет двигаться в юго-восточном направлении. Он быстро потеряет начальную силу и температурные контрасты уменьшатся. Уже с 5 – 6 августа в Украину вернется жаркая погода.

Западные и южные области Украины встретят жаркую погоду первыми, где будут фиксироваться максимальные показатели температуры +34...+38,

– отмечает Кибальчич.

Дождей в первой декаде августа не ожидается. Однако даже во второй и третьей декаде уровень осадков будет ниже нормы. Ожидается лишь 30 – 60% от климатической нормы. Сохранится также и максимальный уровень пожарной опасности.

Засуха возвращается в Украину / фото Meteorog