Будет ли повышение до +20 градусов после похолодания: что говорят синоптики

Температурные показатели в Украине в конце текущей недели могут несколько измениться в сторону повышения. Несмотря на это, сильных изменений ожидать не стоит.

Соответствующую информацию в комментарии для 24 Канала сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Будет ли сильное потепление?

Отвечая на вопрос о том, возможны ли в ближайшее время в Украине повышение до 20 градусов тепла, Наталья Птуха отметила, что таких ощутимых температурных изменений синоптики пока не предвидят.

Определенные повышения до подобных температур, которые у нас были, например, на прошлой неделе, в целом возможны. Но, опять же, это надо уже уточнять с приближением к конкретным датам,

– объяснила она.

Также, по ее словам, значительных изменений погоды пока не ожидают, в конце этой недели и в начале следующей в целом погоду продолжит формировать повышенного атмосферного давления, из-за чего осадков станет меньше.

"Будет меньше осадков, скажем так, и, соответственно, текущий температурный режим также сильных изменений не претерпит. Возможно, немного повысится на несколько градусов по сравнению с тем, что есть на этой неделе", – уточнила она.

О чем свидетельствуют текущие прогнозы?