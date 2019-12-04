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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ

      Ждал помощи четыре дня: в Кении рыбака во время наводнения окружила вода

      19 Читати новину українською
      Наводнение в Кении / Screenshot

      В Кении мужчину, который вышел ловить рыбу, накрыло наводнение. Рыбак четыре дня пытался высвободиться из ловушки, однако самостоятельно ему это не удалось – пришлось ждать помощи с воздуха.

      Вода окружила рыбака очень быстро, и тот остался стоять на маленьком клочке земли, сообщает Kenya CitizenTV.

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      Мужчина пробыл четыре дня без воды и пищи. Он несколько раз пытался самостоятельно добраться до берега, но попытки оказались тщетными. Также рыбаку пытались помочь и местные жители, но все безрезультатно.

      В конце концов пришлось ждать помощи с воздуха. Спасателям на вертолете удалось освободить рыбака с водяного плена. Он стал одним из тех, кого все же спасли. Всего же в Кении от начала масштабных паводков погибло более сотни человек.

      Напомним, что в конце весны 2019 года в Кении из-за мощных ливней погибли более 100 человек.

      Видео: наводнение в Кении

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Стихийный бедствия Кения
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