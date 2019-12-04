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      Чекав на допомогу чотири дні: у Кенії рибалку під час повені оточила вода

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      Повінь у Кенії / Screenshot

      У Кенії чоловіка, який вийшов ловити рибу, накрила повінь. Рибалка чотири дні намагався вивільнитися з пастки, однак самотужки йому це не вдалося – довелось чекати допомогу з повітря.

      Вода оточила рибалку дуже швидко, і той залишився стояти на маленькому клаптику землі, повідомляє Kenya CitizenTV.

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      Чоловік пробув чотири дні без води та їжі. Він декілька разів намагався самотужки дістатися берега, але спроби виявилися марними. Також рибалці намагалися допомогти і місцеві жителі, але все безрезультатно.

      Врешті-решт довелося чекати на допомогу з повітря. Рятувальникам на гелікоптері вдалося визволити рибалку із водяного полону. Він став одним із тих, кого все ж таки врятували. Загалом же в Кенії від початку масштабних паводків загинуло більше сотні людей. 

      Нагадаємо, що наприкінці весни 2019 року у Кенії через потужні зливи загинули понад 100 людей.

      Відео: повінь у Кенії

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Кенія Стихійні лиха
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