О смерти женщины стало известно 15 марта. Оккупанты взяли ее в плен, насиловали, а потом зарезали.

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Для собаки нашли новую семью

Рени ждала свою хозяйку около месяца. Неравнодушные люди приносили ей еду, однако она ее не брала. Затем волонтеры начали искать для собаки новых хозяев и наконец нашли.

Акита-ину по прозвищу Рени из недавнего сообщения "Макаровского Хатико" благодаря вашей активности обрела новый дом! Теперь у Рени есть любящие хозяева, которые займутся лечением и воспитанием собаки,

– отметил экс-заместитель министра МВД Антон Геращенко.

Новые хозяева Рени – люди с опытом и пониманием, как содержать акита-ину. Геращенко пообещал рассказать о судьбе собаки немного погодя.

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