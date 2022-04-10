Ждали эвакуации 4 дня: более полутысячи мелитопольцев наконец-то в Запорожье
Источник:Кирилл Тимошенко
Более полутысячи мелитопольцев наконец-то прибыли в Запорожье. Известно, что люди ждали эвакуации 4 дня.
Соответствующую информацию рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. В частности, он сообщил, что поздно вечером автобусы таки доехали до Запорожья.
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Люди из Мариуполя наконец добрались до Запорожья
529 мелитопольцев, ожидавших эвакуации почти 4 дня, наконец в Запорожье,
– сообщил Тимошенко.
Также политик опубликовал видео, на котором видно, что автобусы с людьми наконец-то добрались до украинского Запорожья.
Люди из Мауриуполя наконец-то добрались до Запорожья: смотрите видео
Кроме того, в течение 9 апреля удалось эвакуировать 4 532 человека. В частности, по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска частным автомобилями и автобусам для эвакуации в Запорожье доехали 3 425 человек.