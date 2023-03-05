Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. По его словам, во время одного из мероприятий в Индии, где на днях также проходил саммит руководителей МИД G20, Лавров ужасно оконфузился.
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Зал взорвался от смеха
Как рассказал Жданов, Лавров договорился к тому, что Россия вообще "миролюбивая страна", желающая поскорее закончить войну. Также он убеждал, что это не Россия напала на Украину. Зал разразился от смеха из-за таких абсурдных заявлений.
Я думаю, что это нарратив, который ему сказали озвучить. Он получил директивы от президента России,
– отметил Жданов.
Военный эксперт подчеркнул, что Лавров – один из тех, кто играет значительную роль в российской агрессии против Украины. Он ездит по миру, пытается договариваться о поставках оружия и находить партнеров для поддержки агрессивной политики России.
Как Лавров оконфузился на одной из конференций в Индии: смотрите видео
Дикие заявления Лаврова в Индии
- Министр иностранных дел Сергей Лавров несколько раз оконфузился в Индии своими заявлениями. Это произошло на многосторонней конференции Raisina Dialogue, ежегодно проводимой в Индии.
- Сначала он возмутился, что G20 "ничего не интересует, кроме Украины". А потом начал вообще утверждать, что Россия является "жертвой" в войне.
- Зал был шокирован подобными заявлениями. Там высмеяли российского чиновника.