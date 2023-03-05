Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. За його словами, під час одного із заходів в Індії, де днями також відбувався саміт керівників МЗС G20, Лавров жахливо осоромився.

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Зал вибухнув від сміху

Як розповів Жданов, Лавров договорився до того, що Росія взагалі "миролюбна країна", яка хоче якнайшвидше закінчити війну. Також він переконував, що це не Росія напала на Україну. Зал вибухнув від сміху через такі абсурдні заяви.

Я думаю, що це наратив, який йому сказали озвучити. Він отримав директиви від президента Росії,

– зазначив Жданов.

Військовий експерт підкреслив, що Лавров – один із тих, хто має значну роль в російській агресії проти України. Він їздить по світу, намагається домовлятися про постачання зброї та знаходити партнерів для підтримки агресивної політики Росії.

Як Лавров осоромився на одній з конференцій в Індії: дивіться відео

Дикі заяви Лаврова в Індії