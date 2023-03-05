У разі успішного контрнаступу, якщо російська армія буде переконана у своїй поразці, то Володимира Путіна можуть просто вигнати з Кремля. Про це розповів в ефірі західного ЗМІ колишній голова Генштабу Великої Британії генерал Річард Даннатт.

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Від чого залежить такий розвиток подій

Генерал зазначив, що успішний контрнаступ України може відбутися наприкінці весни – на початку літа 2023 року. Для реального шансу досягти вирішального результату на полі бою необхідні:

правильне планування,

продовження постачання партнерами України обладнання,

продовження постачання боєприпасів.

Варто зазначити, що на думку ексголови Генштабу Великої Британії, Захід сьогодні зробив недостатньо для завершення цьогоріч війни Росії проти України.

За словами Річарда Даннатта, щоб зламати моральний дух військових країни-терористки та зламати хребет армії Росії, не потрібно її розбивати повністю всюди на полі бою. Достатньо завдати кілька вирішальних ударів по окупаційній армії у певних точках на розтягнутому фронті.

Річ у тому, що вам не обов'язково розбивати армію ґрунтовно всюди на полі бою. Ви просто повинні переконати достатню кількість солдатів, що вони програли. І коли вони думають, що програли, вони програли,

– підкреслив він.

Путіна проженуть самі російські генерали

У випадку такого розвитку подій прогнати Володимира Путіна з Кремля можуть самі ж російські генерали, які будуть незадоволені "звитягами" власної армії на полі бою. Однак хто саме може обійняти посаду після тирана – генерал спрогнозувати не зміг.

Я хотів би думати, що якщо контрнаступ українців буде достатньо добре спланований, підтриманий і виконаний, що якщо Путін не буде в змозі приймати занадто багато рішень самостійно, що якщо його армія розвалиться і побіжить, то я думаю, що цілком ймовірно, що його виженуть з Кремля,

– сказав Річард Даннатт.

При цьому, на думку Даннатта, саме вищий генералітет країни-окупантки сьогодні є тією групою людей, які найбільше незадоволені в Росії.