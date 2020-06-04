Ждать компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Иране придется годами, – МИД
Январская трагедия с самолетом МАУ в Иране унесла жизни 176 человек, среди которых 11 украинцев. Их семьи рассчитывают на материальную компенсацию от страны, которая виновата в авиакатастрофе – Ирана. Однако международная практика показывает, что процесс ее оформления и выплаты может длиться не менее двух лет.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов 3 июня рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, пишет 24 канал.
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По его словам, два года – это тот срок, на который можно рассчитывать, исходя из опыта международных дел такого рода. Однако если иранцы будут судиться по выплатам, то весь процесс может затянуться на 4 – 5 лет.
Вместе с этим Енин заверил: компенсации обязательно выплачивают – рано или поздно.
Вопрос времени и терпения. Этот процесс никогда не был простым – мы анализировали международную практику. Если говорим о досудебном урегулировании, речь идет о не менее двух годах,
– подчеркнул представитель МИД.
Более долгий срок понадобится, если дело будет рассматривать Международный суд ООН: "Этот вариант тоже не исключаем, там срок начинается от 4 – 5 лет".
Авиакатастрофа самолета МАУ под Тегераном произошла 8 января 2020: Boeing 737 сбили ракетой иранские военные.
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: что следует знать / Инфографика 24 канала