Січнева трагедія з літаком МАУ в Ірані забрала життя 176 людей, серед яких 11 українців. Їхні родини розраховують на матеріальну компенсацію від країни, яка винна в авіакатастрофі – Ірану. Однак міжнародна практика показує, що процес її оформлення та виплати може тривати щонайменше два роки.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів 3 червня розповів заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін, пише 24 канал.

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За його словами, два роки – це той термін, на який можна розраховувати, виходячи з досвіду міжнародних справ такого штибу. Однак якщо іранці судитимуться щодо виплат, то увесь процес може затягнутися на 4 – 5 років.

Разом із цим Єнін запевнив: компенсації обов’язково виплачують – рано чи пізно.

Питання часу і терпіння. Цей процес ніколи не був простим – ми аналізували міжнародну практику. Якщо говоримо про досудове врегулювання, мовиться про щонайменше два роки,

– наголосив представник МЗС.

Довший термін знадобиться, якщо справу розглядатиме Міжнародний суд ООН: "Цей варіант теж не відкидаємо, там термін починається від 4 – 5 років".

Авіакатастрофа літака МАУ під Тегераном сталася 8 січня 2020: Boeing 737 збили ракетою іранські військові.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: що слід знати / Інфографіка 24 каналу