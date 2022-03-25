Ждем морскую Чернобаевку: после Бердянска россияне перебрасывают новые корабли в Азовское море

Россиянам оказалось мало одного удара по их кораблям в порту Бердянска. Поэтому они решили перебросить новые суда в Азовское море.

24 марта украинцы нанесли удар по российским военным кораблям в порту Бердянска. Полностью был уничтожен большой десантный корабль проекта 1171. Сначала сообщалось, что это "Орск", но позже уточнили, что это "Саратов".

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Еще два больших десантных корабля проекта 775 "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения.

Этот случай ничего не научил российских оккупантов. И они отправили в Азовское море дополнительные корабли. Зафиксирован проход по Керченскому проливу в северном направлении малого тральщика "Валентин Пикуль", ракетного катера "Набережные Челны" и двух десантных катеров.

Вполне возможно, что вскоре и они станут целью для украинских военных. Как это произошло с Чернобаевкой, где наши защитники уже десять раз разбивали технику врага. Там же погибли и офицеры оккупантов.