Об этом сообщил глава Луганской ОВА в короткой сводке за 14 мая на своей странице в фейсбуке. Чиновник также дал комментарий об актуальной ситуации в Луганской области в эфире телеканала иновещания "Freeдом".

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Российские оккупанты постараются снова форсировать реку Северский Донец

Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты готовятся снова попытаться сделать переправу для своей техники через реку Северский Донец в Белогоровке. При этом целый батальон врага, по словам главы Луганской ОВ, отказывается это делать.

Идиоты… Некоторые идиоты поняли, почему их туда посылают, и целый батальон отказался идти в атаку,

– отметил Гайдай.

Вместе с тем глава Луганской ОВА подчеркнул, что вскоре к Белогоровке враг планирует подтянуть "свежачок" – 2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже продвигается в нашу сторону с оккупированных ранее россиянами территорий Украины. "Ждем очередную "подводную" серию в Белогоровке", – добавил Гайдай.

Напомним, что ранее российские оккупанты уже неоднократно пытались форсировать Северский Донец, впрочем, бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Силы Украины разрушали все их планы. В общей сложности враг совершил 9 неудачных попыток понтонной переправы через реку, при этом потерял уже 73 единицы техники.

Вечерняя сводка Сергея Гайдая по ситуации на Луганщине 14 мая: смотрите видео

Ситуация в Луганской области: коротко

В Луганской области продолжаются активные бои. Враг перебросил на территорию области множество военной техники и живой силы. Сергей Гайдай рассказал, что российских военных в области – много, как тараканов, хотя многие из них отказываются идти в наступление.

Вместе с тем ежедневно российские оккупанты разрушают на Луганщине по меньшей мере 50 домов. Страна агрессор буквально пытается превратить область в пустыню.

При этом 14 мая впервые за долгий период из прифронтового Северодонецка удалось эвакуировать 17 человек, трое из них – дети.

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