Об этом рассказал представитель президента Украины Сергей Никифоров. Он прокомментировал заявление заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента.

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Кент сообщил, что визит состоится в августе

Кент ранее отметил, что визит Зеленского в Соединенные Штаты, скорее всего, произойдет не в июле, а в августе.

Приглашение идет таки от американской стороны, так Джордж Кент точно знает лучше. Мы уже понимаем, какие будут ориентировочные даты визита. Ждем официального приглашения от партнеров, а пока работаем над наполнением,

– пояснил Никифоров.

Кент объяснял, что Байден предлагал Зеленскому встретиться. Однако о конкретной дате не говорилось, поэтому, вероятно, что переговоры состоятся таки в августе.

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Обратите внимание! Предложение о встрече прозвучало от Джо Байдена во время телефонного разговора с президентом Украины 9 июня. Уже позже глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Зеленский полетит в США в июле. В Офисе Президента называли такие даты: конец июля – начало августа.