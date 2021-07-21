Про це розповів речник президента України Сергій Никифоров. Він прокоментував заяву заступника помічника держсекретаря США з питань Європи і Євразії Джоржа Кента.

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Кент повідомив, що візит відбудеться у серпні

Кент, зазначимо, раніше наголосив, що візит Зеленського у Сполучені Штати, швидше за все, відбудеться не у липні, а у серпні.

Запрошення йде таки від американської сторони, отож Джордж Кент точно знає краще. Ми вже розуміємо, які будуть орієнтовні дати візиту. Чекаємо офіційного запрошення від партнерів, а поки працюємо над наповненням,

– пояснив Никифоров.

Кент пояснював, що Байден пропонував Зеленському зустрітись. Проте про конкретну дату не мовилось, тому, ймовірно, що перемовини відбудуться таки у серпні.

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Зверніть увагу! Пропозиція про зустріч пролунала від Джо Байдена під час телефонної розмови з президентом України 9 червня. Вже згодом глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Зеленський полетить до США у липні. В Офісі Президента називали такі дати: кінець липня – початок серпня.