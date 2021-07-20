Джордж Кент – тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії – заявив, що наразі головним завданням є знайти час у розкладі президента Байдена.

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Коли президент Байден та президент Зеленський спілкувалися вдруге, президент Байден запропонував, щоб зустріч була в липні або пізніше влітку. Тобто зустріч буде, трохи пізніше. Не в липні, а, думаю, у серпні,

– наголосив Кент.

Політик підсумував, що "я казав, зустріч буде влітку, але не зараз".

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