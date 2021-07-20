Джордж Кент – тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії – заявив, що наразі головним завданням є знайти час у розкладі президента Байдена.

Зауважте Не було сенсу, – Байден про відмову від нових санкцій проти "Північного потоку-2"

Коли президент Байден та президент Зеленський спілкувалися вдруге, президент Байден запропонував, щоб зустріч була в липні або пізніше влітку. Тобто зустріч буде, трохи пізніше. Не в липні, а, думаю, у серпні,
– наголосив Кент.

Політик підсумував, що "я казав, зустріч буде влітку, але не зараз".

Візит Зеленського до США: головне

  • До Вашингтона президент Джо Байден запросив Володимира Зеленського під час телефонної розмови у червні 2021 року.
  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповідав, що президенти можуть зустрітися у липні.
  • Згодом українські ЗМІ повідомили: американська сторона запропонувала перенести зустріч на серпень.
  • В Офісі Президента розповіли, що наразі триває активна підготовка до візиту Зеленського у США. Дата трішки змістилася. Водночас жодна зі сторін не ставить жодних ультиматумів.
  • Речник президента Сергій Никифоров зауважив, що "зустріч планують на останні дні липня, перші дні серпня, приблизно у цьому діапазоні".