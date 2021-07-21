Затягування візиту українського лідера пов'язане з питаннями, які стосуються винятково українсько-американських відносин. Про це в ефірі на 24 каналі повідомив експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

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Зеленський повинен мати чітку позицію

За його словами, є 2 важливі речі, з якими Зеленський повинен приїхати у Вашингтон – чітке бачення американсько-української повістки та позицією щодо мінського процесу.

Можливо, потрібно мати конкретні альтернативні документи чи позиції щодо мінського процесу, щодо переговорів з Росією,

– відзначив Куса.

Також український президент повинен дати американцям зрозуміти, які наша держава має стратегічні інтереси, що Україна принципово хоче від США.

"Дайте грошей, допомоги" – це все добре, але потрібно чітко виробити функціонал України для США в межах якихось глобальних стратегій", – сказав експерт.

Затягування візиту Зеленського не пов'язане з ситуацією в Іраку

Він наголосив, що історія з візитом Зеленського не має жодного стосунку до Іраку. Це 2 різні процеси, які відбуваються паралельно.

Нагадаємо! Байден планує зустріч з прем'єр-міністром Іраку Мустафою Аль-Кадімі. Офіційно їхня зустріч зумовлена ескалацією у країні, адже все частіше бойовики Ірану здійснюють ракетні атаки по американських базах в Іраку і Сирії.

Поїздка Зеленського у Вашингтон: що відомо

На початку червня Джо Байден запросив Зеленського у Білий дім.

Тоді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що поїздка у Вашингтон відбудеться в липні.

Вже в липні речник президента Сергій Никифоров відзначив, що зустріч трохи змістили, але її все ж планують на останні дні липня.

Заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент заявив, що зустріч відбудеться влітку, але точної дати наразі назвати не можуть.

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