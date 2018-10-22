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      Ждут извинений: в РПЦ назвали условие восстановления отношений с Константинополем

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      РПЦ назвала условие восстановления отношений с Константинополем
      РПЦ назвала условие восстановления отношений с Константинополем / Фото из открытых источников

      Русская православная церковь ожидает, что Константинопольский патриархат осознает "ошибочность" своих действий и извинится. Только при этом условии РПЦ согласится на возобновление общения.

      Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков, пишет ТАСС.

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      Так, представитель российского патриарха считает, что путь, на который стал Константинополь, может стать очень тяжелым для всего мирового православия и для верующих в Украине. Однако, по его словам, все может решиться, если "Константинополь встанет на путь диалога".

      Он также добавил, что Русская православная церковь намерена и дальше "стоять в истине". Поэтому единственной возможностью для начала диалога может быть "осознание ошибочности своих действий Константинопольским патриархатом".

      В РПЦ убеждены, что Константинополь должен попросить прощения за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб всему мировому православию".

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии такой шаг поддержала Белорусская и Душабинская православные церкви – обе входят в состав РПЦ.

      Что такое прекращение евхаристического общения?
      Это решение означает, что верующие РПЦ не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, а священники и иерархи не смогут осуществлять совместных богослужений. Такой шаг является в высшей степени институциональных церковных санкций.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ КП УПЦ МП РПЦ Томос Единая поместная церковь Религия
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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