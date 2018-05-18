Жебривский опроверг информацию о гибели женщины под Троицким на Донбассе
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, который ранее сообщил о гибели женщины в результате обстрела в Троицком, опроверг соответствующую информацию.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Читайте также: Пророссийские боевики жестоко обстреляли мирных жителей Донбасса: есть жертвы и раненые
Напомним, 18 мая, в результате ночного обстрела пророссийскими боевиками поселка Троицкое, на Луганщине, погибли 13-летний мальчик и его отец.
10:50 Только что получили информацию с Луганщины, из Лисичанской больницы (именно туда после обстрела доставили пострадавших) – женщина жива, хоть и в очень тяжелом состоянии, находится на искусственной вентиляции легких. Врачи не теряют надежды и продолжают бороться за ее жизнь,
– сообщил Жебривский.
В то же время, глава Донецкой области добавил, что жизни 18-летнего парня, который также пострадал во время обстрела, ничто не угрожает, врачи уже оказали ему всю необходимую помощь.