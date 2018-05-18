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Жебривский опроверг информацию о гибели женщины под Троицким на Донбассе

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Жебривский сообщил, что женщина, которая пострадала в результате обстрела Троицкого, жива
Жебривский сообщил, что женщина, которая пострадала в результате обстрела Троицкого, жива / Фото из открытых источников

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, который ранее сообщил о гибели женщины в результате обстрела в Троицком, опроверг соответствующую информацию.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Напомним, 18 мая, в результате ночного обстрела пророссийскими боевиками поселка Троицкое, на Луганщине, погибли 13-летний мальчик и его отец.

10:50 Только что получили информацию с Луганщины, из Лисичанской больницы (именно туда после обстрела доставили пострадавших) – женщина жива, хоть и в очень тяжелом состоянии, находится на искусственной вентиляции легких. Врачи не теряют надежды и продолжают бороться за ее жизнь,
– сообщил Жебривский.

В то же время, глава Донецкой области добавил, что жизни 18-летнего парня, который также пострадал во время обстрела, ничто не угрожает, врачи уже оказали ему всю необходимую помощь.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Павел Жебривский
Источник: 24 Канал
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