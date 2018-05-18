Жебрівський спростував інформацію про загибель жінки під Троїцьким на Донбасі

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, який раніше повідомив про загибель жінки внаслідок обстрілу в Троїцькому, спростував відповідну інформацію.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Нагадаємо, 18 травня, внаслідок нічного обстрілу проросійськими бойовиками селища Троїцьке, що на Луганщині, загинув 13-річний хлопчик та його батько.

10:50 Щойно отримали інформацію з Луганщини, з Лисичанської лікарні (саме туди після обстрілу доправили постраждалих) – жінка жива, хоч і в дуже важкому стані, знаходиться на штучній вентиляції легенів. Лікарі не втрачають надії та продовжують боротися за її життя,

– повідомив Жебрівський.

Водночас, очільник Донеччини додав, що життю 18-річного хлопця, який також постраждав під час обстрілу, ніщо не загрожує, а вже лікарі надали йому усю необхідну допомогу.