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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Жебрівський спростував інформацію про загибель жінки під Троїцьким на Донбасі

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Жебрівський повідомив, що жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу Троїцького, жива
Жебрівський повідомив, що жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу Троїцького, жива / Фото з відкритих джерел

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, який раніше повідомив про загибель жінки внаслідок обстрілу в Троїцькому, спростував відповідну інформацію.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Нагадаємо, 18 травня, внаслідок нічного обстрілу проросійськими бойовиками селища Троїцьке, що на Луганщині, загинув 13-річний хлопчик та його батько.

10:50 Щойно отримали інформацію з Луганщини, з Лисичанської лікарні (саме туди після обстрілу доправили постраждалих) – жінка жива, хоч і в дуже важкому стані, знаходиться на штучній вентиляції легенів. Лікарі не втрачають надії та продовжують боротися за її життя,
– повідомив Жебрівський.

Водночас, очільник Донеччини додав, що життю 18-річного хлопця, який також постраждав під час обстрілу, ніщо не загрожує, а вже лікарі надали йому усю необхідну допомогу.

 

Теги: Війна на Донбасі Новини України Павло Жебрівський
Джерело: 24 Канал
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