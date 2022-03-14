Так, власти города анонсировали 14 марта бесплатные маршруты из Авдеевки с возможностью добраться до Покровска.

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Эвакуация из Авдеевки: расписание

14 марта желающие эвакуироваться из Авдеевки смогут бесплатно добраться до станции Покровск с возможностью дальнейшего отправления в более безопасные регионы Украины.

Отправка эвакуационных маршрутов будет происходить с остановок "Кокс" и кинотеатра "Рубин" в 14:00.

Время отправления поезда из Покровска в Днепр – в 16:00.