Так, влада міста анонсувала 14 березня безкоштовні маршрути з Авдіївки з можливістю добратися до Покровська.
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Евакуація з Авдіївки: розклад
14 березня охочі евакуюватися з Авдіївки зможуть безкоштовно дістатися станції Покровськ з можливістю подальшого відправлення у безпечніші регіони України.
Відправлення евакуаційних маршрутів відбуватиметься із зупинок "Кокс" та кінотеатр "Рубін" о 14:00.
Час відправлення поїзда з Покровська у Дніпро – о 16:00.
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