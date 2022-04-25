Оккупанты систематически обстреливают эвакуационный транспорт. Об этом рассказал Сергей Гайдай, глава Луганской ОВД.

По теме Оккупанты требуют от жителей Мариуполя вернуться: хотят селить в уцелевшие дома

Водители сегодня вернулись сами обратно в Рубежное, потому что возможности уехать не было. К счастью, никто не пострадал, только один автобус вышел из строя.

Просим быстрее принимать решения по эвакуации, пока мы имеем возможность помочь вам уехать,

– подчеркнул Гайдай.

Также в Рубежное ввезли гуманитарную помощь.

Эвакуация из Рубежного: актуальная ситуация

Также, как отметил Гайдай, каждый день становится все меньше людей, желающих эвакуироваться. Сегодня, 25 марта, из Луганщины вывезли только 73 жителя:

38 лисичан,

23 жителя Попасной;

только 12 северодончан.

В целом на свободной территории области в бомбоубежищах до сих пор проживают более 60 тысяч человек.

Эвакуация из Луганщины / Фото из телеграма Гайдая