Оккупанты систематически обстреливают эвакуационный транспорт. Об этом рассказал Сергей Гайдай, глава Луганской ОВД.
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Водители сегодня вернулись сами обратно в Рубежное, потому что возможности уехать не было. К счастью, никто не пострадал, только один автобус вышел из строя.
Просим быстрее принимать решения по эвакуации, пока мы имеем возможность помочь вам уехать,
– подчеркнул Гайдай.
Также в Рубежное ввезли гуманитарную помощь.
Эвакуация из Рубежного: актуальная ситуация
Также, как отметил Гайдай, каждый день становится все меньше людей, желающих эвакуироваться. Сегодня, 25 марта, из Луганщины вывезли только 73 жителя:
- 38 лисичан,
- 23 жителя Попасной;
- только 12 северодончан.
В целом на свободной территории области в бомбоубежищах до сих пор проживают более 60 тысяч человек.
Эвакуация из Луганщины / Фото из телеграма Гайдая